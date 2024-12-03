Свердловские власти увеличили выплату на ремонт жилья сиротам до 170 тыс. рублей

В Свердловской области увеличили единовременную выплату детям-сиротам на ремонт жилого помещения с 100 до 170 тыс. руб. Соответствующий законопроект в третьем чтении поддержали все 45 депутатов заксобрания региона, присутствующие на заседании.

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Согласно пояснительной записке, с момента принятия закона в 2012 году стоимость строительных и ремонтных работ, строительных материалов «существенно выросла». Отмечается, что всего выплату в регионе смогут получить 190 человек. «Предлагаемое в законопроекте увеличение размера выплат потребует в 2025 году выделения дополнительных средств областного бюджета на их предоставление, в том числе с учетом расходов на доставку, в размере 32,7 млн руб.»,— говорится в документе.

Законопроект на рассмотрение парламентариев внесло правительство Свердловской области.

Василий Алексеев