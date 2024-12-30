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ТАСС: в автобронетанковом управлении Минобороны прошли обыски

ТАСС: у замглавы Главного бронетанкового управления изъяли телефон при обыске

Следователи провели более 15 обысков в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны и по местам жительства сотрудников управления. Следственные мероприятия проводятся в рамках дела о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Также в ходе обысков кроме изъятых документов, имеющих для следствия значение, изъят мобильный телефон у генерала Шаленого (замначальника ГАБТУ генерал-майора Сергея Шаленого.— "Ъ"), который по делу проходит в статусе свидетеля»,— уточнил собеседник агентства.

В марте, как выяснил «Ъ», было завершено расследование в отношении бывшего начальника службы утилизации ГАБТУ Ильи Тимофеева. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По версии следствия, в 2014–2022 годах он допустил к демилитаризации боевой техники для ее дальнейшего использования в качестве памятников компанию, не имеющую соответствующей лицензии, а от другой фирмы получил около 3 млн руб. Фигурант вину не признает.

О ходе расследования — в материале «Ъ» «От бронетехники осталась только взятка».

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