«Хамас» заявил об отказе Израиля предоставить карту вывода войск из сектора Газа

Израиль отказался как предоставить карту вывода своих войск с территории сектора Газа, так и дать обязательства прекратить боевые действия в анклаве. Об этом заявил член политбюро палестинского движения «Хамас» Басем Наим.

«На этот раз (Израиль.— "Ъ") отказывается предоставить четкие карты вывода из сектора Газа, то есть не хочет закрепить, где и когда будет выходить. Он не хочет давать четкие и окончательные слова о прекращении войны»,— заявил господин Наим в интервью «РИА Новости».

25 декабря «Хамас» уже обвинял Израиль в выдвижении новых условий по выводу войск из анклава, остановке боевых действий и обмену. В ответ канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявила, что именно движение осложняет достижение сделки по прекращению огня и обмену заложниками, отказываясь от ранее принятых договоренностей.

В середине декабря «Хамас» обнародовал заявление, согласно которому подписание мирного соглашения будет возможно, если Израиль перестанет выдвигать новые условия. Ynet писал, что «все детали соглашения уже ясны», но основной спор касался количества заложников, которых «Хамас» освободит на первом этапе. Сообщения о прогрессе в переговорах появились вскоре после того, как при посредничестве переходной команды избранного президента США Дональда Трампа Катар возобновил посредническую деятельность.

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