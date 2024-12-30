Президент Панамы отметил роль Картера в передаче контроля над Панамским каналом

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джимми Картера, отметив вклад последнего в передачу центральноамериканской стране контроля над Панамским каналом.

На странице в соцсети X господин Мулино напомнил, что именно Картер в период президентства вел переговоры и подписал в 1977 году с панамским коллегой Омаром Торрихосом договор, позволивший Панаме получить суверенитет над каналом.

Панамский канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем на протяжении 63 лет. Договор Торрихоса—Картера предусматривал поэтапную передачу канала. Процесс завершился в 1999 году.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может потребовать возвращения Панамского канала. Политик раскритиковал высокие тарифы за его использование и подчеркнул, что передача управления каналом была «жестом сотрудничества», а не уступкой.

Газета New York Post со ссылкой на источники писала, что господин Трамп полон решимости не только вернуть Панамский канал, но и приобрести Гренландию. Отмечалось, что гипотетическая покупка американской стороной датского острова станет крупнейшим территориальным приобретением США.

Джимми Картер, который занимал должность президента Соединенных Штатов с 1977 по 1981 год, умер на 101-м году жизни накануне в своем доме в городе Плейнс в штате Джорджия.