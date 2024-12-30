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Коммерсантъ FM
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Церемония прощания с экс-президентом США Джимми Картером пройдет в Вашингтоне

Церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером, который скончался накануне на 101-м году жизни, состоится в Вашингтоне. Об этом сообщил действующий глава Белого дома Джо Байден.

«Чтобы почтить память великого американца, я распоряжусь провести официальные государственные похороны»,— отмечено в заявлении от имени господина Байдена на сайте его администрации. Ранее он выразил соболезнования родственникам бывшего политика, которого назвал «выдающимся лидером, государственным деятелем и гуманистом».

Соболезнования также выразил избранный президент США Дональд Трамп. Он, в частности, заявил, что «все должны выразить благодарность» Джимми Картеру за его попытки сделать жизнь американцев лучше. В Нью-Йорке в связи со смертью бывшего президента небоскреб Empire State Building подсветили в цвета американского флага.

Джимми Картер, 39-й президент США с 1977 по 1981 год, стал первым главой Белого дома, достигшим столетнего возраста. Работа администрации Картера характеризовалась ухудшением отношений с СССР. После завершения полномочий он занимался благотворительностью. За свою карьеру политик удостоен множества наград, включая Нобелевскую премию мира (2002).

Фотогалерея

Биография Джимми Картера

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Джимми Картер (Джеймс Эрл Картер-младший) родился 1 октября 1924 года в городке Плейнс штата Джорджия в семье предпринимателя Джеймса Эрла Картера-старшего. Окончил Юго-западный колледж и Технологический институт в Атланте (штат Джорджия), в 1947 году — Военно-морскую академию США в Аннаполисе (штат Мэриленд)

Джимми Картер (Джеймс Эрл Картер-младший) родился 1 октября 1924 года в городке Плейнс штата Джорджия в семье предпринимателя Джеймса Эрла Картера-старшего. Окончил Юго-западный колледж и Технологический институт в Атланте (штат Джорджия), в 1947 году — Военно-морскую академию США в Аннаполисе (штат Мэриленд)

Фото: AP

В 1946–1953 годах будущий президент служил на Тихоокеанском и Атлантическом флотах, сначала на линейных кораблях, затем в подводном флоте. Выйдя в отставку в 1953 году, занялся семейным бизнесом &lt;br> На фото: Джимми Картер (в центре на заднем плане) во время прохождения службы на подводной лодке

В 1946–1953 годах будущий президент служил на Тихоокеанском и Атлантическом флотах, сначала на линейных кораблях, затем в подводном флоте. Выйдя в отставку в 1953 году, занялся семейным бизнесом
На фото: Джимми Картер (в центре на заднем плане) во время прохождения службы на подводной лодке

Фото: AP

В середине 1950-х годов начал политическую карьеру, поддержал движение за гражданские права и стал активистом Демократической партии. С 1963 по 1967 год работал в Сенате штата Джорджия, а затем был губернатором Джорджии (с 1971 по 1975 год)

В середине 1950-х годов начал политическую карьеру, поддержал движение за гражданские права и стал активистом Демократической партии. С 1963 по 1967 год работал в Сенате штата Джорджия, а затем был губернатором Джорджии (с 1971 по 1975 год)

Фото: Charles Kelly / AP

В 1946 году женился на Розалин Смит (скончалась 19 ноября 2023 года в возрасте 96 лет). В браке родилось четверо детей

В 1946 году женился на Розалин Смит (скончалась 19 ноября 2023 года в возрасте 96 лет). В браке родилось четверо детей

Фото: File / AP

За время пребывания в Сенате Джорджии Картер увеличил количество мест в государственных и социальных учреждениях для афроамериканцев, провел реформу, в результате которой был устранен дисбаланс в финансировании школьного образования

За время пребывания в Сенате Джорджии Картер увеличил количество мест в государственных и социальных учреждениях для афроамериканцев, провел реформу, в результате которой был устранен дисбаланс в финансировании школьного образования

Фото: Charles Kelly / AP

В 1976 году Джимми Картер баллотировался в президенты от Демократической партии. В начале избирательной кампании его кандидатуру поддерживали лишь около 4% населения, так как он был почти неизвестен за пределами Джорджии

В 1976 году Джимми Картер баллотировался в президенты от Демократической партии. В начале избирательной кампании его кандидатуру поддерживали лишь около 4% населения, так как он был почти неизвестен за пределами Джорджии

Фото: BJ / AP

В ходе выборов 1976 года Картер одержал победу над республиканцем Джеральдом Фордом и стал 39-м президентом США. На второй день пребывания на посту он помиловал всех осужденных за уклонение от призыва на службу во Вьетнаме

В ходе выборов 1976 года Картер одержал победу над республиканцем Джеральдом Фордом и стал 39-м президентом США. На второй день пребывания на посту он помиловал всех осужденных за уклонение от призыва на службу во Вьетнаме

Фото: AP

На фото: президент Джимми Картер сдает кровь в качестве донора. Господин Картер являлется почетным председателем Красного креста, от лица этой организации не раз призывал американцев становиться донорами крови

На фото: президент Джимми Картер сдает кровь в качестве донора. Господин Картер являлется почетным председателем Красного креста, от лица этой организации не раз призывал американцев становиться донорами крови

Фото: AP / Charles Tasnadi

В 1979 году страна столкнулась с новым энергетическим кризисом, выросли цены на энергоносители, рост экономики замедлился, увеличилась безработица, упал уровень жизни населения

В 1979 году страна столкнулась с новым энергетическим кризисом, выросли цены на энергоносители, рост экономики замедлился, увеличилась безработица, упал уровень жизни населения

Фото: AP

С другой стороны, Джимми Картеру удалось поспособствовать урегулированию военного конфликта между Израилем и Египтом, в результате чего в 1978 году страны подписали Кэмп-Дэвидское мирное соглашение, в котором сформулировали принципы сосуществования на Ближнем Востоке

С другой стороны, Джимми Картеру удалось поспособствовать урегулированию военного конфликта между Израилем и Египтом, в результате чего в 1978 году страны подписали Кэмп-Дэвидское мирное соглашение, в котором сформулировали принципы сосуществования на Ближнем Востоке

Фото: AP / Peter Bregg

Также во время президентства Картера в 1979 году завершился процесс дипломатического признания Китая. В том же году Вашингтон подписал с Москвой договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан Картер принял решение не передавать этот документ на ратификацию в Сенат. Тогда же были запрещены поставки пшеницы из США в СССР, был объявлен бойкот Олимпийских игр-1980 в Москве &lt;br> На фото: президент США Джимми Картер (в центре) и генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа) на переговорах в Вене

Также во время президентства Картера в 1979 году завершился процесс дипломатического признания Китая. В том же году Вашингтон подписал с Москвой договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан Картер принял решение не передавать этот документ на ратификацию в Сенат. Тогда же были запрещены поставки пшеницы из США в СССР, был объявлен бойкот Олимпийских игр-1980 в Москве
На фото: президент США Джимми Картер (в центре) и генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа) на переговорах в Вене

Фото: Мусаэльян Владимир, Соболев Валентин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В том же 1979 году у США обострились отношения с Ираном, когда был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви (второй справа) и к власти в стране пришел аятолла Хомейни

В том же 1979 году у США обострились отношения с Ираном, когда был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви (второй справа) и к власти в стране пришел аятолла Хомейни

Фото: DC / AP

Кульминацией противостояния стал захват американских дипломатов в Тегеране 4 ноября 1979 года. Кризис с заложниками в Иране стал решающим фактором, повлиявшим на падение рейтинга Картера. В конце президентского срока его деятельность не одобряли две трети американцев

Кульминацией противостояния стал захват американских дипломатов в Тегеране 4 ноября 1979 года. Кризис с заложниками в Иране стал решающим фактором, повлиявшим на падение рейтинга Картера. В конце президентского срока его деятельность не одобряли две трети американцев

Фото: AP

В 1980 году Джимми Картер проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану. «Наши американские ценности — это не роскошь, а необходимость — не соль в нашем хлебе, а сам хлеб... Любовь к свободе — это единая кровь, которая течет в наших американских венах»,— сказал господин Картер в речи, произнесенной в связи с прекращением полномочий президента &lt;br> На фото: победивший кандидат в президенты США Рональд Рейган (слева) и президент США Джимми Картер у Белого дома

В 1980 году Джимми Картер проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану. «Наши американские ценности — это не роскошь, а необходимость — не соль в нашем хлебе, а сам хлеб... Любовь к свободе — это единая кровь, которая течет в наших американских венах»,— сказал господин Картер в речи, произнесенной в связи с прекращением полномочий президента
На фото: победивший кандидат в президенты США Рональд Рейган (слева) и президент США Джимми Картер у Белого дома

Фото: AP

После ухода с поста президента Джимми Картер преподавал в университете Эмори (Атланта, штат Джорджия). Затем основал центр Картера — неправительственную организацию, в задачи которой входили содействие в решении политических конфликтов, защита прав человека и благотворительность &lt;br> На фото: экс-президент Джимми Картер со своей супругой Розалин в центре Картера

После ухода с поста президента Джимми Картер преподавал в университете Эмори (Атланта, штат Джорджия). Затем основал центр Картера — неправительственную организацию, в задачи которой входили содействие в решении политических конфликтов, защита прав человека и благотворительность
На фото: экс-президент Джимми Картер со своей супругой Розалин в центре Картера

Фото: Ric Feld / AP

В 1990–2000 годах господин Картер неоднократно выступал в качестве посредника и возглавлял миротворческие делегации в Эфиопии, КНДР, Гаити, Боснии, Уганде, Судане, Венесуэле и других странах. В 1999 году публично выступил против нанесения воздушных ударов НАТО по сербским формированиям и целям в Косово, в 2003 году — против военных действий США в Ираке

В 1990–2000 годах господин Картер неоднократно выступал в качестве посредника и возглавлял миротворческие делегации в Эфиопии, КНДР, Гаити, Боснии, Уганде, Судане, Венесуэле и других странах. В 1999 году публично выступил против нанесения воздушных ударов НАТО по сербским формированиям и целям в Косово, в 2003 году — против военных действий США в Ираке

Фото: Michael Euler / AP

В мае 2002 года по приглашению Фиделя Кастро посетил Кубу. Тогда бывший президент США Картер заявил, что торговая блокада Кубы должна быть снята, а также выразил надежду, что американский Конгресс снимет и другие ограничения на свободу передвижения между США и Кубой

В мае 2002 года по приглашению Фиделя Кастро посетил Кубу. Тогда бывший президент США Картер заявил, что торговая блокада Кубы должна быть снята, а также выразил надежду, что американский Конгресс снимет и другие ограничения на свободу передвижения между США и Кубой

Фото: Rafael Perez / Reuters

В 2002 году Джимми Картеру была присуждена Нобелевская премия мира. Он был удостоен награды за «неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение демократии и борьбу за соблюдение прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития»

В 2002 году Джимми Картеру была присуждена Нобелевская премия мира. Он был удостоен награды за «неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение демократии и борьбу за соблюдение прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития»

Фото: POOL / Bjoern Sigurdson OWE / WS / Reuters

С 2007 года Картер является членом группы «Старейшин» — организации независимых лидеров, в основном бывших глав государств. В 2015 году «Старейшины» в связи с присоединением Крыма к России встретились с президентом РФ Путиным в Москве. После переговоров Картер оценил присоединение Крыма как «почти неизбежный шаг» &lt;br> На фото слева направо: президент РФ Владимир Путин, экс-генсек ООН Кофи Аннан и экс-президент США Джимми Картер

С 2007 года Картер является членом группы «Старейшин» — организации независимых лидеров, в основном бывших глав государств. В 2015 году «Старейшины» в связи с присоединением Крыма к России встретились с президентом РФ Путиным в Москве. После переговоров Картер оценил присоединение Крыма как «почти неизбежный шаг»
На фото слева направо: президент РФ Владимир Путин, экс-генсек ООН Кофи Аннан и экс-президент США Джимми Картер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

После скандала с бывшим агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом, который передал СМИ секретную информацию Агентства национальной безопасности, господин Картер заявил: «В настоящее время демократия в Америке не функционирует» &lt;br> На фото: экс-президент США Джимми Картер со своей книгой «Полная биография: размышления в 90 лет»

После скандала с бывшим агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом, который передал СМИ секретную информацию Агентства национальной безопасности, господин Картер заявил: «В настоящее время демократия в Америке не функционирует»
На фото: экс-президент США Джимми Картер со своей книгой «Полная биография: размышления в 90 лет»

Фото: Matt Rourke / AP

В августе 2015 года господин Картер сообщил, что болен раком печени, но в конце того же года заявил о своем полном выздоровлении. 22 марта 2019 года он стал самым долгоживущим президентом США, превзойдя прошлого рекордсмена Джорджа Буша-старшего, прожившего 94 года и 171 день

В августе 2015 года господин Картер сообщил, что болен раком печени, но в конце того же года заявил о своем полном выздоровлении. 22 марта 2019 года он стал самым долгоживущим президентом США, превзойдя прошлого рекордсмена Джорджа Буша-старшего, прожившего 94 года и 171 день

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Джимми Картер скончался 29 декабря в своем доме в Плейнсе (штат Джорджия, США) в возрасте 100 лет

Джимми Картер скончался 29 декабря в своем доме в Плейнсе (штат Джорджия, США) в возрасте 100 лет

Фото: John Bazemore / AP

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Джимми Картер (Джеймс Эрл Картер-младший) родился 1 октября 1924 года в городке Плейнс штата Джорджия в семье предпринимателя Джеймса Эрла Картера-старшего. Окончил Юго-западный колледж и Технологический институт в Атланте (штат Джорджия), в 1947 году — Военно-морскую академию США в Аннаполисе (штат Мэриленд)

Фото: AP

В 1946–1953 годах будущий президент служил на Тихоокеанском и Атлантическом флотах, сначала на линейных кораблях, затем в подводном флоте. Выйдя в отставку в 1953 году, занялся семейным бизнесом
На фото: Джимми Картер (в центре на заднем плане) во время прохождения службы на подводной лодке

Фото: AP

В середине 1950-х годов начал политическую карьеру, поддержал движение за гражданские права и стал активистом Демократической партии. С 1963 по 1967 год работал в Сенате штата Джорджия, а затем был губернатором Джорджии (с 1971 по 1975 год)

Фото: Charles Kelly / AP

В 1946 году женился на Розалин Смит (скончалась 19 ноября 2023 года в возрасте 96 лет). В браке родилось четверо детей

Фото: File / AP

За время пребывания в Сенате Джорджии Картер увеличил количество мест в государственных и социальных учреждениях для афроамериканцев, провел реформу, в результате которой был устранен дисбаланс в финансировании школьного образования

Фото: Charles Kelly / AP

В 1976 году Джимми Картер баллотировался в президенты от Демократической партии. В начале избирательной кампании его кандидатуру поддерживали лишь около 4% населения, так как он был почти неизвестен за пределами Джорджии

Фото: BJ / AP

В ходе выборов 1976 года Картер одержал победу над республиканцем Джеральдом Фордом и стал 39-м президентом США. На второй день пребывания на посту он помиловал всех осужденных за уклонение от призыва на службу во Вьетнаме

Фото: AP

На фото: президент Джимми Картер сдает кровь в качестве донора. Господин Картер являлется почетным председателем Красного креста, от лица этой организации не раз призывал американцев становиться донорами крови

Фото: AP / Charles Tasnadi

В 1979 году страна столкнулась с новым энергетическим кризисом, выросли цены на энергоносители, рост экономики замедлился, увеличилась безработица, упал уровень жизни населения

Фото: AP

С другой стороны, Джимми Картеру удалось поспособствовать урегулированию военного конфликта между Израилем и Египтом, в результате чего в 1978 году страны подписали Кэмп-Дэвидское мирное соглашение, в котором сформулировали принципы сосуществования на Ближнем Востоке

Фото: AP / Peter Bregg

Также во время президентства Картера в 1979 году завершился процесс дипломатического признания Китая. В том же году Вашингтон подписал с Москвой договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан Картер принял решение не передавать этот документ на ратификацию в Сенат. Тогда же были запрещены поставки пшеницы из США в СССР, был объявлен бойкот Олимпийских игр-1980 в Москве
На фото: президент США Джимми Картер (в центре) и генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа) на переговорах в Вене

Фото: Мусаэльян Владимир, Соболев Валентин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В том же 1979 году у США обострились отношения с Ираном, когда был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви (второй справа) и к власти в стране пришел аятолла Хомейни

Фото: DC / AP

Кульминацией противостояния стал захват американских дипломатов в Тегеране 4 ноября 1979 года. Кризис с заложниками в Иране стал решающим фактором, повлиявшим на падение рейтинга Картера. В конце президентского срока его деятельность не одобряли две трети американцев

Фото: AP

В 1980 году Джимми Картер проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану. «Наши американские ценности — это не роскошь, а необходимость — не соль в нашем хлебе, а сам хлеб... Любовь к свободе — это единая кровь, которая течет в наших американских венах»,— сказал господин Картер в речи, произнесенной в связи с прекращением полномочий президента
На фото: победивший кандидат в президенты США Рональд Рейган (слева) и президент США Джимми Картер у Белого дома

Фото: AP

После ухода с поста президента Джимми Картер преподавал в университете Эмори (Атланта, штат Джорджия). Затем основал центр Картера — неправительственную организацию, в задачи которой входили содействие в решении политических конфликтов, защита прав человека и благотворительность
На фото: экс-президент Джимми Картер со своей супругой Розалин в центре Картера

Фото: Ric Feld / AP

В 1990–2000 годах господин Картер неоднократно выступал в качестве посредника и возглавлял миротворческие делегации в Эфиопии, КНДР, Гаити, Боснии, Уганде, Судане, Венесуэле и других странах. В 1999 году публично выступил против нанесения воздушных ударов НАТО по сербским формированиям и целям в Косово, в 2003 году — против военных действий США в Ираке

Фото: Michael Euler / AP

В мае 2002 года по приглашению Фиделя Кастро посетил Кубу. Тогда бывший президент США Картер заявил, что торговая блокада Кубы должна быть снята, а также выразил надежду, что американский Конгресс снимет и другие ограничения на свободу передвижения между США и Кубой

Фото: Rafael Perez / Reuters

В 2002 году Джимми Картеру была присуждена Нобелевская премия мира. Он был удостоен награды за «неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение демократии и борьбу за соблюдение прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития»

Фото: POOL / Bjoern Sigurdson OWE / WS / Reuters

С 2007 года Картер является членом группы «Старейшин» — организации независимых лидеров, в основном бывших глав государств. В 2015 году «Старейшины» в связи с присоединением Крыма к России встретились с президентом РФ Путиным в Москве. После переговоров Картер оценил присоединение Крыма как «почти неизбежный шаг»
На фото слева направо: президент РФ Владимир Путин, экс-генсек ООН Кофи Аннан и экс-президент США Джимми Картер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

После скандала с бывшим агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом, который передал СМИ секретную информацию Агентства национальной безопасности, господин Картер заявил: «В настоящее время демократия в Америке не функционирует»
На фото: экс-президент США Джимми Картер со своей книгой «Полная биография: размышления в 90 лет»

Фото: Matt Rourke / AP

В августе 2015 года господин Картер сообщил, что болен раком печени, но в конце того же года заявил о своем полном выздоровлении. 22 марта 2019 года он стал самым долгоживущим президентом США, превзойдя прошлого рекордсмена Джорджа Буша-старшего, прожившего 94 года и 171 день

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Джимми Картер скончался 29 декабря в своем доме в Плейнсе (штат Джорджия, США) в возрасте 100 лет

Фото: John Bazemore / AP

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