Церемония прощания с экс-президентом США Джимми Картером пройдет в Вашингтоне

Церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером, который скончался накануне на 101-м году жизни, состоится в Вашингтоне. Об этом сообщил действующий глава Белого дома Джо Байден.

«Чтобы почтить память великого американца, я распоряжусь провести официальные государственные похороны»,— отмечено в заявлении от имени господина Байдена на сайте его администрации. Ранее он выразил соболезнования родственникам бывшего политика, которого назвал «выдающимся лидером, государственным деятелем и гуманистом».

Соболезнования также выразил избранный президент США Дональд Трамп. Он, в частности, заявил, что «все должны выразить благодарность» Джимми Картеру за его попытки сделать жизнь американцев лучше. В Нью-Йорке в связи со смертью бывшего президента небоскреб Empire State Building подсветили в цвета американского флага.

Джимми Картер, 39-й президент США с 1977 по 1981 год, стал первым главой Белого дома, достигшим столетнего возраста. Работа администрации Картера характеризовалась ухудшением отношений с СССР. После завершения полномочий он занимался благотворительностью. За свою карьеру политик удостоен множества наград, включая Нобелевскую премию мира (2002).