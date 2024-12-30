Байден и Трамп выразили соболезнования в связи со смертью Картера

Президент США Джо Байден и избранный глава Белого дома Дональд Трамп выразили соболезнования в связи с кончиной 39-го президента страны Джимми Картера. Господин Байден назвал демократа «выдающимся лидером и гуманистом». Господин Трамп отметил, что «все должны выразить благодарность» Джимми Картеру за его попытки сделать жизнь американцев лучше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Ранее сегодня смерть бывшего американского президента, которому было 100 лет, подтвердили основанный им фонд и сын экс-политика Чип Картер.

«Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Джо Байден отметил исключительный характер Джимми Картера и его глубокую привязанность к супруге Розалин, назвав их «образцом истинного партнерства». «Он устанавливал мир, защищал гражданские права, продвигал свободные и честные выборы и всегда отстаивал интересы обездоленных. Он поддерживал и изменял жизни людей по всему миру»,— сказано в заявлении на сайте Белого дома.

Джимми Картер, 39-й президент США с 1977 по 1981 год, стал первым главой Белого дома, достигшим столетнего возраста. Работа администрации Картера характеризовалась ухудшением отношений с СССР. После завершения полномочий он занялся благотворительностью. За свою карьеру политик получил множество наград, включая Нобелевскую премию мира (2002).