Empire State Building подсветили в цвета американского флага в память о Картере

Расположенный в Нью-Йорке небоскреб Empire State Building высотой 443 м подсветили синим, белым и красным — цвета американского флага — в связи со смертью бывшего президента США, демократа Джимми Картера. Ранее смерть бывшего американского президента, которому было 100 лет, подтвердили основанный им фонд и сын экс-политика Чип Картер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / Reuters Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Сегодня мы будем сиять в красном, белом и синем цветах, чтобы почтить жизнь и наследие президента Джимми Картера»,— сказано в сообщении администрации небоскреба, опубликованном на странице в соцсети Х.

Соболезнования в связи с кончиной экс-политика выразил, в частности, избранный президент США Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он написал, что «все должны выразить благодарность» Джимми Картеру за его попытки сделать жизнь американцев лучше.

Действующий американский президент Джо Байден, в свою очередь, назвал Картера «выдающимся лидером, государственным деятелем и гуманистом». Он отметил исключительный характер Картера и его глубокую привязанность к супруге Розалин, назвав их «образцом истинного партнерства».

Джимми Картер, 39-й президент США с 1977 по 1981 год, стал первым главой Белого дома, достигшим столетнего возраста. Работа администрации Картера характеризовалась ухудшением отношений с СССР. После завершения полномочий он занимался благотворительностью. За свою карьеру политик получил множество наград, включая Президентскую медаль свободы (1995) и Нобелевскую премию мира (2002).