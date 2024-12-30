Лавров заявил об отказе России от участия в «саммите мира»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует участвовать в «саммите мира» ни в каком формате. По его словам, Украина хочет пригласить российских представителей с тем, чтобы выдвинуть Москве ультиматум.

«Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в "саммите мира", даже если получим приглашение»,— сказал в интервью ТАСС глава внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИДа заявлял, что Москва готова к переговорам, если они будут нацелены на «устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле"». Однако, по его мнению, обсуждение перемирия может быть связано с желанием Запада нарастить военный потенциал украинской армии.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении провести второй «саммит мира» с участием России. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также исключила участие Москвы. Первый «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке в июне прошел без участия России.

В июне Владимир Путин в числе условий мирного урегулирования называл вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов по вступлению в НАТО.

О вариантах урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Встречная Украина».