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Коммерсантъ FM
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Премьер Грузии: Запад наказывает страну из-за отказа открыть «второй фронт»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что внутриполитические проблемы республики связаны с решением Тбилиси не открывать «второй фронт» против России, как этого хотели некоторые страны Запада.

«Основная причина трудностей, с которыми столкнулось наше государство, <…> заключается в том, что мы не вступили в войну в феврале 2022 года и не открыли "второй фронт"»,— отметил глава грузинского правительства (цитата по Sputnik Грузия).

По словам господина Кобахидзе, к этому долгое время призывали представители американского «глубинного государства», а также их представители среди грузинской оппозиции.

Ранее премьер Грузии назвал санкции в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «наградой за защиту национальных интересов.

Подробнее о ситуации в республике — в материале «Ъ» «Дворцовый круговорот».

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Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Фото: Reuters / Daro Sulakauri

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

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Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Фото: Reuters / Daro Sulakauri

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

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