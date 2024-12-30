Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что внутриполитические проблемы республики связаны с решением Тбилиси не открывать «второй фронт» против России, как этого хотели некоторые страны Запада.

«Основная причина трудностей, с которыми столкнулось наше государство, <…> заключается в том, что мы не вступили в войну в феврале 2022 года и не открыли "второй фронт"»,— отметил глава грузинского правительства (цитата по Sputnik Грузия).

По словам господина Кобахидзе, к этому долгое время призывали представители американского «глубинного государства», а также их представители среди грузинской оппозиции.

Ранее премьер Грузии назвал санкции в отношении основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «наградой за защиту национальных интересов.

Подробнее о ситуации в республике — в материале «Ъ» «Дворцовый круговорот».