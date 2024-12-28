Премьер Грузии назвал санкции против Иванишвили наградой за защиту нацинтересов

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал санкции США в отношении председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. По его мнению, это награда за защиту национальных интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

«Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны»,— сказал господин Кобахидзе журналистам (цитата по «Рустави 2»). Он считает, что господин Иванишвили де-факто находился под санкциями и ранее, США теперь формализовали это решение.

США накануне, 27 декабря, добавили господина Иванишвили в SDN List. Он попал в санкционный список, связанный с Россией. В середине декабря под ограничения попали 20 граждан Грузии, в том числе члены правительства, парламента и сотрудники правоохранительных органов.

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