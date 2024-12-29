Власти Екатеринбурга приступили к демонтажу незаконных киосков с фейерверками. Первым снесли павильон, находившийся по адресу ул. Пехотинцев, 7. Об этом сообщил в своем telegram-канале член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге начался снос незаконных киосков с фейерверками

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Екатеринбурге начался снос незаконных киосков с фейерверками

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господина Чукреева, демонтаж объекта осуществлялся при сотрудниках полиции и администрации Екатеринбурга. После того, как объект был погружен, в эвакуатор намеренно въехал автомобиль каршеринга. «Перегрузили киоск в другой манипулятор, появился новый каршеринг, который снова въехал уже в другой манипулятор. На Пехотинцев огромная пробка скапливается. Здесь работают сотрудники ГИБДД, администрации города»,— говорит в одном из видеосообщений господин Чукреев.

Как добавил Дмитрий Чукреев, павильон был отправлен на специализированную площадку. После предприниматели, установившие киоск, должны возместить администрации города затраты на демонтаж объекта.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в 2025 году в Екатеринбурге планируется снести 289 остановок, на которых находятся нестационарные торговые объекты (НТО).

Анастасия Таначева