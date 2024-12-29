Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге начался снос незаконных киосков с фейерверками

Власти Екатеринбурга приступили к демонтажу незаконных киосков с фейерверками. Первым снесли павильон, находившийся по адресу ул. Пехотинцев, 7. Об этом сообщил в своем telegram-канале член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

В Екатеринбурге начался снос незаконных киосков с фейерверками

В Екатеринбурге начался снос незаконных киосков с фейерверками

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Екатеринбурге начался снос незаконных киосков с фейерверками

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господина Чукреева, демонтаж объекта осуществлялся при сотрудниках полиции и администрации Екатеринбурга. После того, как объект был погружен, в эвакуатор намеренно въехал автомобиль каршеринга. «Перегрузили киоск в другой манипулятор, появился новый каршеринг, который снова въехал уже в другой манипулятор. На Пехотинцев огромная пробка скапливается. Здесь работают сотрудники ГИБДД, администрации города»,— говорит в одном из видеосообщений господин Чукреев.

Как добавил Дмитрий Чукреев, павильон был отправлен на специализированную площадку. После предприниматели, установившие киоск, должны возместить администрации города затраты на демонтаж объекта.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в 2025 году в Екатеринбурге планируется снести 289 остановок, на которых находятся нестационарные торговые объекты (НТО).

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...