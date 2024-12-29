В Татарстане исследовали более 3,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки

В Татарстане по итогам 2024 года объем исследованного зерна и продуктов его переработки превысил 3,9 млн тонн. Об этом рассказали в пресс-службе филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

Специалисты центра провели 250 тыс. лабораторных исследований. Большая часть из них (52,2%) приходится на исследования по качеству зерна и продуктов его переработки, пищевой продукции (масла). Еще 34,2% пришлись на пшеницу нового урожая и 13,6% — исследования в области карантина растений.

В 2024 году в Татарстане обследовали 2,3 млн тонн мягкой пшеницы в рамках госмониторинга, в лаборатории филиала проанализировали более 4,2 тыс. проб зерна.

Специалисты центра провели 76,3 тыс. исследований на качество и безопасность продукции АПК в рамках госзадания. Несоответствие требованиям нормативной документации было выявлено лишь в 0,4% исследований (321). Объем зерна, отгруженного на экспорт в Татарстане всеми видами транспорта, составил 200,6 тыс. тонн.

Ранее стало известно, что специалисты филиала провели обеззараживание более 1 млн куб. метров складских помещений.

Диана Соловьёва