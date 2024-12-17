В Татарстане объем обеззараживания складских помещений увеличился почти в 3 раза и превысил 1 млн куб. метров. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане объем обеззараживания складских помещений превысил 1 млн кубометров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане объем обеззараживания складских помещений превысил 1 млн кубометров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты филиала провели дезинсекцию 1,084 млн куб. м складских, производственных помещений и трюмов судов. Помещения предназначены для транспортировки зерна и продуктов его переработки. За аналогичный период 2023 года провели обеззараживание 376,4 тыс. куб. м.

Основная доля приходится на фумигацию складских помещений для хранения зерна и силоса — 1,059 млн куб. м (97%). Объем обеззараживания пустых трюмов составил 25,3 тыс. куб. м, что почти в 3 раза больше значения прошлого года (8,7 тыс. куб. м).

За 11 месяцев 2024 года в Татарстане специалисты филиала провели фумигацию более 149,5 тыс. тонн подкарантинной продукции. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (59,7 тыс. тонн).

Начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок Марат Хаяров рассказал, что в этом году основная доля по обеззараживанию зерна приходится на водный транспорт (65% или 96,8 тыс. тонн), склады (около 20% или 29,6 тыс. тонн) и на автомобили-зерновозы (1,5% или 2,2 тыс. тонн). В 2024 году также обработали 20 тыс. тонн, отправляемых железнодорожным транспортом.

Диана Соловьёва