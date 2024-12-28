Российская армия нанесла удары по украинскому аэродрому и складу ГСМ

Минобороны России сообщило, что вооруженные силы нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома и складу горюче-смазочных материалов ВСУ. Удары, в том числе с помощью БПЛА, также нанесли по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах.

Согласно отчету российского военного ведомства, средства ПВО России сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 104 беспилотника, в том числе 57 — вне зоны военной операции. Сегодня ночью, 28 декабря, было уничтожено 56 БПЛА над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

25 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские войска ударили по «критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины». Утверждалось, что все объекты были поражены. Президент США Джо Байден осудил удар российских войск по Украине и назвал его возмутительным. По данным AP, Вашингтон готовит военную помощь Киеву еще на $1,25 млрд.

О позиции США по урегулированию — в материале «Ъ» «Встречная Украина».