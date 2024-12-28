Associated Press: США выделят Украине военную помощь на $1,25 млрд

Администрация Джо Байдена намерена в начале следующей недели выделить Украине новый пакет военной помощи. Его сумма составит $1,25 млрд, сообщили источники Associated Press.

В пакет помощи войдет много боеприпасов, в том числе для зенитных ракетных комплексов NASAMS и HAWK. Также Киеву направят ракеты для переносного ЗРК Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Ожидается, что о пакете объявят в понедельник, 30 декабря.

По информации американских СМИ, администрация Джо Байдена вряд ли успеет потратить все оставшиеся $5,6 млрд на помощь Украине в рамках программы по передаче вооружения из запасов Пентагона. Президент США ранее на этой неделе поручил Минобороны продолжать увеличивать поставки оружия.

О позиции избранного президента США по урегулированию — в материале «Ъ» «Встречная Украина».