Путин подписал указ, который делает продажу табака детям уголовным преступлением

Президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за продажу детям сигарет, алкоголя и никотинсодержащих товаров. Продавцов, которые повторно отпустили что-то из перечисленного несовершеннолетнему, будут наказывать штрафами до 80 тыс. руб. либо исправительными работами сроком до года.

Прежняя редакция ст. 151.1 УК РФ ограничивается тем, что запрещает продавать несовершеннолетним спиртное. Неоднократная продажа табака и никотинсодержащей продукции (вейпов и жидкостей для них) отныне тоже уголовное преступление. Наказание же за нарушение этой статьи не изменилось: деяние наказывается штрафом в размере от 50 тыс. до 80 тыс. руб. либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В примечании к указу написано, что неоднократная продажа может считаться таковой, только если продавец, нарушивший закон, считается подвергнутым административному наказанию за такой же проступок. То есть, в соответствии с КоАП РФ, продал несовершеннолетнему сигареты или алкоголь дважды за год.

Закон направлен на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака и кальянов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Результата не будет, пока нет эффективного надзора».