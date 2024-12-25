«Результата не будет, пока нет эффективного надзора»

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об ужесточении ответственности за продажу детям никотиносодержащей продукции. Согласно документу, за повторное нарушение предусмотренных законодательством ограничений будет грозить уголовная ответственность. Наказанием станет штраф от 50 до 80 тыс. руб. либо исправительные работы до одного года. Исполнительный директор межрегионального Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская считает, что принятые меры важны, но не могут полностью решить проблему.



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«Я поддерживаю ужесточение мер по борьбе с незаконной продажей вейпов и сигарет несовершеннолетним. Распространение курения среди подростков, а также молодежи представляет серьезную угрозу для их здоровья. Хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день уже достаточно большое количество участников рынка этот запрет и другие ограничения соблюдают. Но, к сожалению, далеко не все, хотя штрафы налагаются тоже достаточно высокие. Соответственно, весь контроль должен быть направлен в эту “серую зону”.

На мой взгляд, увеличение штрафов и усиление ответственности продавцов — хорошая профилактика, которая позволит снизить доступность этой вредной продукции и, как следствие, уменьшить количество молодых людей, приобщающихся к никотиновой зависимости. Ни один ребенок не будет тратить огромное количество времени на поиск точки, где ему продадут сигареты. Конечно, будет небольшой процент детей, который при желании все равно такую продукцию где-то найдет. Но если запрет на продажу этой продукции несовершеннолетним будет строго исполняться — настолько массового употребления уже не будет. Новые меры ужесточения определенно вынудят продавцов взвешивать потенциальную прибыль с риском серьезных последствий.

В целом, по моему мнению, существующих мер табачного регулирования уже вполне достаточно. Дальнейшее расширение запретов нецелесообразно. Однако желаемого результата не будет, пока за исполнением всех этих законов нет систематического и эффективного надзора. Нынешние проблемы в этой сфере связаны не столько с нежеланием проверяющих органов выполнять свои обязанности, сколько с недостатками в организации проверок.

Сегодня деятельность Роспотребнадзора по пресечению незаконной продажи такой продукции существенно ограничена. Например, запрещено привлекать несовершеннолетних к контрольным закупкам и принимать доказательства, полученные от третьих лиц. Даже от государственных организаций.

Допускаю, если мы хотим получить результат, то без устранения вышеизложенных недочетов, новые меры могут оказаться малоэффективными. Три года назад штрафы уже повышались, но дети как покупали вейпы, так и покупают. Нужно усилить контроль, чтобы каждый продавец понимал — нарушение правил не останется безнаказанным.

Кроме того, я считаю, что проблема должна решаться комплексно, необходимо объединить усилия всех: продавцов, учителей и родителей. Продавцы должны соблюдать закон и не продавать вредные товары несовершеннолетним, учителя — проводить профилактические беседы в школах, а родители — воспитывать детей на принципах здорового образа жизни. От нас зависит, какое будущее будет у наших детей и страны в целом».