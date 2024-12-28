В Татарстане завершены работы по всем объектам капитального ремонта, предусмотренным федеральными и республиканскими программами. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба раиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане завершен капремонт по федеральным и республиканским программам

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане завершен капремонт по федеральным и республиканским программам

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Министр отметил, что в сфере здравоохранения в этом году было отремонтировано 138 объектов. В том числе в Казани, Черемшанском, Елабужском, Сабинском и Нижнекамском районах завершены работы на семи объектах, что позволило закрыть программу ремонта стационаров.

В сфере молодежной политики завершены работы на 28 объектах, включая девять детских оздоровительных лагерей и шесть подростковых клубов. Также завершен ремонт пяти центров психолого-педагогической помощи. В рамках культурных программ отремонтированы 24 объекта, включая последний — театр юного зрителя в Казани.

Кроме того, завершены работы по ремонту 18 военных комиссариатов в Лениногорском, Алексеевском и Сармановском районах, а также двух зданий мировых судей в Казани.

Господин Айзатуллин сообщил, что программа капитального ремонта многоквартирных домов также завершена. Подрядные организации завершили работы по 748 домам, включая семь объектов, сданных за последние две недели.

Для реализации программы на следующий год Фондом жилищно-коммунального хозяйства уже организованы электронные аукционы. В преддверии праздников Министерство строительства подготовилось к безаварийному функционированию всех систем жизнеобеспечения и оперативному реагированию на возможные аварии. Все организации ЖКХ приведены в режим готовности, также создан аварийно-технический запас материалов и оборудования.

Сегодня в жилом комплексе «Салават Купере» в Казани открылась новая многопрофильная поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену.

Анар Зейналов