Чечня объявила 28 декабря днем траура в связи с крушением самолета

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил 28 декабря днем траура в регионе в связи с крушением самолета, летевшего в Грозный из Баку. В республике будут приспущены государственные флаги. Организациям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

«В связи с авиационной катастрофой самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку—Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе города Актау Республики Казахстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года»,— говорится в указе главы региона (цитата по «РИА Новости»).

Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Актау утром 25 декабря. Пресс-служба аэропорта столицы Чечни заявила, что самолет из Грозного был перенаправлен в Махачкалу, а затем — в Актау в связи с сильным туманом.

На борту разбившегося лайнера находились 67 человек, в том числе 16 россиян, из которых 7 погибли. В общей сложности жертвами крушения самолета стали 38 человек. 26 декабря в Азербайджане был объявлен день траура.

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