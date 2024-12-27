ВТБ снизил ставки по вкладам на 3 и 6 месяцев

ВТБ (MOEX: VTBR) с 27 декабря снизил ставки по «ВТБ Вкладу» новым клиентам без пополнения и снятия на сроках до 3, 6 и 12 месяцев (91, 181 и 370 дней).

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Для вкладов на сумму от 10 тыс. до 15 млн руб. на 3 и 6 месяцев ставка составит 22,5% (ранее — 23,7% и 24% соответственно). На суммы свыше 15 млн руб. ставка составит 23% вместо 24%. Ставка для вкладов от 10 тыс. руб. на год составит 22% (ранее — 24%). На остальные сроки условия не изменились.

В пресс-службе банка рассказали «РИА Новости», что понижение связано с решением Центробанка сохранить ключевую ставку. Как отметили в ВТБ, ставки по-прежнему остаются «экстравысокими» и «время вкладчика» продолжится в следующем году.

Банк России по итогам заседания совета директоров 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Рынок ожидал повышения ставки до 23%. После этого ряд банков решил снизить ставки по вкладам. В частности, это сделал Альфа-банк, Газпромбанк, Т-банк и Московский кредитный банк.

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