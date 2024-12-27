Певец Шарлот выступил с последним словом в Самарском областном суде

Музыкант Шарлот (Эдуард Шарлот), обвиняемый в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ), выступил с последним словом в Самарском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Приношу искренние извинения перед всеми русскоязычными людьми за глупую выходку, за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики. Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. Мне 26, я чувствую, что готов зачать дитя со своей избранницей и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа»,— рассказал музыкант во время заседания.

Уголовное дело в отношении исполнителя возбудили после публикации музыкантом в соцсетях нескольких видеороликов. Он их выложил, когда уехал за границу в 2023 году. На одном видео певец разорвал георгиевскую ленту, натянутую между двумя стенами в форме буквы Z. На втором видео Шарлот сжег российский паспорт, а на третьем — исполнил пародию на песню «День Победы». После возвращения в Россию в ноябре 2023 года музыканта задержали.

Андрей Сазонов