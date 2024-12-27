Китай спустил на воду самый большой в мире десантный корабль

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сообщила сегодня, 27 декабря, о спуске на воду универсального десантного корабля (УДК) нового поколения. Корабль типа 076 является самым большим УДК в мире. Как говорится в заявлении НОАК, церемония спуска на воду прошла на верфи в Шанхае. Согласно оглашенному на церемонии указу, корабль был назван «Сычуань» и получил бортовой номер 51.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Десантный корабль «Сычуань»

Фото: @XNnews Десантный корабль «Сычуань»

Фото: @XNnews

«Сычуань» — первый из кораблей типа 076. Его строительство продолжалось с октября 2023 года. Водоизмещение судна — более 40 тыс. т при полной загрузке. Корабль имеет две островные надстройки, полетная палуба тянется во всю длину судна. Корабль использует инновационные технологии электромагнитной катапульты и аэрофинишера, что расширяет возможности запуска и посадки воздушных судов разных типов, включая истребители, вертолеты, тяжелые беспилотные аппараты.

Американский военный аналитик Карл Шустер, которого цитирует CNN, считает, что размер корабля — «весомое заявление». «Это показывает нацеленность ВМС НОАК на морские экспедиционные и десантные операции и на расширение возможностей их проведения… в период, когда масштабы и возможности… операций ВМС США значительно сократились»,— сказал господин Шустер.

Почему Китай призывает вывести с Тайваня американские ракеты — в публикации «Ъ» «Филиппины не могут расстаться с комплексами».

Алена Миклашевская