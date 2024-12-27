Китай ввел санкции против предприятий США из-за продажи оружия Тайваню

Китай объявил о введении санкций против семи американских военно-промышленных предприятий из-за продажи вооружений и оказания венной помощи Тайваню. На сайте китайского МИДа указывается, что продажа оружия Тайваню нарушает принцип «одного Китая».

В список ограничений попали Aerkomm, Insitu, Hudson Technologies, Raytheon Australia, Oceaneering International, Saronic Technologies и Raytheon Canada. Санкции также затрагивают руководителей этих компаний. Все активы компаний в Китае будут заморожены, а китайским организациям и частным лицам запрещено вести с ними дела. Меры вступают в силу 27 декабря.

«Политика одного Китая» — внешнеполитический принцип КНР и Китайской Республики (Тайваня), в соответствии с которым третьи страны должны признавать существование только одного государства, претендующего на название «Китай».

На прошлой неделе Китай заявил протест США в связи с решением американского президента Джо Байдена выделить военную помощь Тайваню. В китайском МИДе заявляли, что помощь США ставит под угрозу суверенитет и безопасность КНР. 21 декабря президент США дал указание госсекретарю Энтони Блинкену выделить Тайваню $571,3 млн на оборонные товары, услуги, военное образование и подготовку кадров.

Об отношениях КНР и США — в публикации «Ъ» «Это растет — для того, для чего надо растет».