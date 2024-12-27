Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с наступающим Новым Годом

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с наступающим Новым годом. В письме, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК), господин Путин выразил уверенность в продолжении сотрудничества Москвы и Пхеньяна и в совместных усилиях по противостоянию современным угрозам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин (апрель 2019 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин (апрель 2019 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин напомнил о встрече с Ким Чен Ыном в июне в Пхеньяне, которая подняла двусторонние отношения на новый уровень. Президент подчеркнул, что подписанный по ее итогам Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве создал условия для расширения сотрудничества в ключевых областях. Господин Путин пожелал господину Киму и его близким здоровья, счастья и успехов, а гражданам Северной Кореи — благополучия и процветания.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан 19 июня. Документ предполагает, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Владимир Путин подписал закон о ратификации договора 9 ноября, лидер КНДР Ким Чен Ын сделал это 11 ноября. Представители МИДов 4 декабря обменялись ратификационными грамотами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Узы стратегического партнерства».