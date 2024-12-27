NYT: партнеры США расширяют торговлю с Россией и все меньше поддерживают Украину

Некоторые партнеры США существенно увеличили объемы торговли с Россией, а ключевые союзники выражают все меньше поддержки украинским властям. Об этом говорится в газете The New York Times (NYT). Отмечается, что Индия и страны Персидского залива продолжают ставить рекорды по импорту российской нефти, а европейские страны не соблюдают санкции или не желают им следовать.

Кроме того, в ЕС не сумели нарастить производство вооружения для компенсации сокращения военной помощи от США Украине. Это, сказано в материале, вызывает обеспокоенность, учитывая отношение избранного президента США Дональда Трампа к оружейным поставкам Киеву.

С начала конфликта на Украине, как отметила NYT, альянсы, создаваемые Вашингтоном, были весьма непрочными и более неоднозначными, чем предполагала администрация президента Джо Байдена.

Минфин РФ сообщал, что за девять месяцев года доходы бюджета от продажи нефти превысили 8 трлн руб., несмотря на санкции. Страны G7 начали обсуждать снижение действующего с февраля 2023 года потолка цен на российскую нефть с $60 до $40 за баррель. Накануне стало известно, что ЕС намерен ввести новые санкции против «теневого флота» России.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Страны G7 смотрят в ''потолок''».