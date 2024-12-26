ВТБ закрыл сделку по покупке Почта-банка

ВТБ (MOEX: VTBR) консолидировал свой пакет акций Почта-банка до 100%. Расчеты по сделке были осуществлены 23 декабря, сообщил первый заместитель президента—председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу ВТБ, банк приобрел долю в 49,99% у «Почты России», сумма сделки составила 36 млрд руб. До этого ВТБ также выкупил две акции у частного акционера. Сейчас обсуждаются форматы работы отделений объединенного банка.

«Почта-банк из статуса совместного предприятия "возвратился в семью по родству" и становится единоличной "дочкой" группы ВТБ»,— рассказал господин Пьянов журналистам (цитата по ТАСС).

ВТБ и «Почта России» создали Почта-банк в 2016 году. Им принадлежало 50% минус одна акция. Двумя акциями владел председатель правления Почта-банка Александр Пахомов. Почта-банк после интеграции в группу планировал снизить уставный капитал. Деньги от сделки предполагается направить на развитие «Почты России».

Подробности сделки — в материале «Ъ» «Почта-банк готов к отделению».