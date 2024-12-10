В Чувашии планируют расширить список получателей миллионной выплаты за участие в СВО

Министерство труда Чувашии предложило включить граждан, направленных для прохождения службы в войска Росгвардии, в список получателей единовременной региональной выплаты в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Проект указа главы Чувашии предусматривает расширение категорий участников специальной военной операции (СВО), имеющих право на эту выплату. Документ вынесен на общественное обсуждение на портале «Народный контроль». Предложения и замечания можно направить до 12 декабря на электронный адрес Минтруда республики.

Финансирование выплат планируется из резервного фонда республиканского бюджета. Изменения реализуются в рамках федерального указа о мерах поддержки контрактников.

Анар Зейналов