Суд обязал вернуть в Россию картину «Мастерская», снятую с торгов на Sotheby's

Владелец картины XVI века «Мастерская» фламандского художника Херри мет де Блеса через российский суд вернул полотно после снятия его с торгов на аукционе Sotheby's, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

В 2020 году собственник картины заключил соглашение о ее продаже через фирму Alexis Ashot Ltd., которая должна была продать полотно за определенную сумму. В случае отсутствия достойных предложений до октября 2021 года агент должен был вернуть работу владельцу.

В 2021 году аукционный дом Sotheby's предложил выгодные условия для продажи «Мастерской», и картина была выставлена на аукцион. Однако ее быстро сняли с торгов после обращения граждан Швейцарии, которые заявили о краже полотна и наличии уголовного дела. Владелец картины настаивал на ее возвращении, но агент отказывал, утверждая, что полотно осталось на хранении в Sotheby's.

По этой причине собственник подал иск в Хамовнический суд Москвы с требованием обязать агента вернуть работу. Ответчик подал встречный иск, прося освободить его от обязанности возврата, так как он не имел возможности получить картину от представителей аукционного дома.

При этом история картины проверялась неоднократно. Все проверки не выявили нарушений или претензий от третьих лиц. Суд отклонил доводы ответчика, отметив недостоверность предоставленных доказательств, и обязал его вернуть полотно в Россию. Собственник картины от комментариев агентству отказался.