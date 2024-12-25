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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа возобновит утренние торги на фондовом и срочном рынках с 27 января

Мосбиржа (MOEX: MOEX) объявила о планах возобновить утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций будут проводиться с 6:50 до 23:50 мск, на срочном рынке — с 8:50 до 23:50 мск, следует из сообщения биржи.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Отмечается, что в утренние часы на фондовом рынке можно будет совершать сделки с наиболее ликвидными акциями, включая бумаги из Индекса Мосбиржи и облигации федерального займа (ОФЗ). Также планируется допуск паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Перечень доступных для утренних торгов ценных бумаг будет расширяться.

На срочном рынке в утреннюю сессию будут доступны все инструменты, которые торгуются в основные часы. Ликвидность инструментов утром будут поддерживать маркетмейкеры.

Мосбиржа запустила утренние торги на фондовом рынке в декабре 2021, в марте того же года начались утренние торги на срочном рынке. Утренние сессии не проводились с февраля 2022 года на фоне обвала котировок. При этом в сентябре 2022 года возобновились утренние торги на срочном рынке, но с 9:00 до 10:00 мск. После введения санкций против Мосбиржи в июне 2024 года утреннюю сессию на срочном рынке вновь отменили.

О текущей ситуации на Мосбирже— в материале «Ъ» «Разворот на месте».

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