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Коммерсантъ FM
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В Бурятии за год смертность от алкоголя выросла на 20%

Смертность населения Бурятии от алкоголь-ассоциированных причин за десять месяцев 2024 года увеличилась почти на 20%, составив 69,9 на 100 тыс. населения. Как сообщила в ходе совещания в правительстве Бурятии министр здравоохранения Евгения Лудупова. По итогам десяти месяцев этого года Бурятия находится на четвертом месте среди остальных регионов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В качестве мер противодействия в республике при содействии полиции планируют ужесточить борьбу с незаконным оборотом алкогольной продукции. Всего по итогам 11 месяцев 2024 года из незаконного оборота в Бурятии было изъято 31,08 тыс. л алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, с 1 марта 2025 года в республике ужесточается продажа алкоголя. В частности, алкоголь будет запрещен к продаже в магазинах, расположенных в жилых домах. Время продажи в остальных торговых точках установят с 11 утра и до 8 вечера (сейчас с 9 утра и до 9 вечера). Реализация алкоголя будет полностью запрещена в дни общероссийских и национальных праздников.

В республике зарегистрировано 2684 торговых объекта, реализующих алкогольную продукцию, из них 448 (17%) расположены в многоквартирных домах.

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Влад Никифоров, Иркутск

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