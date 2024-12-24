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Кубань не включили в список регионов с запретом на майнинг

Правительство России утвердило список регионов и территорий, на которых будет действовать запрет или ограничением майнинга криптовалют. Постановление вступает в силу 1 января 2025 года и продлится до 15 марта 2031 года, сообщает ТАСС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Полный запрет на майнинг вводится в десяти субъектах РФ: Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, а также в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

В Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае установят временные ограничения в периоды пиковых нагрузок на электросети. Вместе с тем, Краснодарский край не был включен в оба перечня регионов и территорий.

Как отметили в кабмине, список регионов могут скорректировать по итогам решений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Целью ограничений является поддержание баланса энергопотребления с учетом потребностей промышленности.

Нурий Бзасежев

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