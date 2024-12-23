В Тобольске владельцу базы отдыха, где отравились 16 детей, предъявили обвинение

В Тобольске (Тюменская область) владельцу базы отдыха предъявили обвинение после того, как в бассейне 16 детей и двое взрослых отравились парами хлора. По данным СУ СК России по Тюменской области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Тюменской области Фото: СУ СК России по Тюменской области

«Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация, назначены необходимые экспертные исследования, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Председателю Следственного комитета РФ представлен доклад о ходе расследования»,– прокомментировали в региональном СКР.

Напомним, 21 декабря после посещения бассейна несколько детей и два взрослых почувствовали недомогание: кашель, покраснение глаз и тошноту. Пострадавшие были госпитализированы с диагнозом «отравление парами хлора». Пострадавшим детям от 9 до 11 лет, один ребенок в возрасте 3 месяцев.

Позже региональный департамент здравоохранения сообщил, что состояние пострадавших детей оценивают как стабильное, их готовят к выписке.