Воробьев: оклады учителей Подмосковья проиндексируют на 20% с 2025 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 1 января 2025 года оклады учителей и педагогов дошкольных учреждений региона будут повышены на 20%. Заработная плата педагогов будет проиндексирована на 10–20%, уточнил губернатор. Повышение окладов господин Воробьев объяснил растущей нагрузкой на учителей и дефицитом кадров в сфере образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Воробьева, число заявок в школы и детские сады увеличивается ежегодно, из-за чего нагрузка на педагогов растет. «Иной раз некому проводить уроки»,— сказал губернатор в ходе видеотрансляции в Telegram (цитата по «Интерфаксу»).

В 2023 году в регионе фиксировался дефицит кадров в 2100 учителей, но после реализации нескольких региональных программ дефицит удалось сократить до 250 педагогов, рассказал губернатор. О каких программах идет речь, он не уточнил. Нехватка кадров, по его данным, сейчас фиксируется в Одинцовском и Ленинском округах, а также в Королёве, Мытищах и Химках.

По подсчетам Gorodrabot (сервис по подбору вакансий, представляющий данные с 200 аналогичных сервисов; аудитория портала — более 1,6 млн человек), средняя зарплата учителя в Подмосковье в ноябре 2024 года составила 48 632 руб., на 3,9% больше по сравнению с октябрем. В вакансиях чаще всего встречается зарплата 60 тыс. руб., отмечает портал.

В начале 2024 года «Известия» со ссылкой на власти регионов сообщали, что с нехваткой учителей сталкиваются как минимум 20 регионов. В профсоюзе работников образования «Учитель» в сентябре дефицит педагогов оценивался в 250 тыс. 16 декабря глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров в разговоре с «Ъ» оценил дефицит в 500 тыс.

О ситуации со школьным образованием в России — в материале «Математику решено обновить и омолодить».

Полина Мотызлевская