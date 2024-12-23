Индекс российских гособлигаций превысил 105 пунктов впервые с 10 сентября

Индекс российских гособлигаций (RGBI) достиг 105,3 пункта, следует из данных Московской биржи. Он превысил отметку в 105 пунктов с 10 сентября 2024 года. Индекс гособлигаций отражает динамику цен облигаций федерального займа, выпускаемых Минфином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По состоянию на 11:04 RGBI торговался на уровне 105,29 пункта. Он вырос уже на 2,74% к закрытию предыдущей сессии. В октябре индекс российских гособлигаций обновил минимум с 2014 года.

Индекс Мосбиржи растет на 3,01%, до 2717,87 пункта. Он превысил 2700 пунктов впервые с 19 ноября. Индекс РТС поднялся на 3,01%, до 836,58 пункта.

Подорожали акции МКБ (на 12,61%), «Самолета» (+8,6%), АФК «Система» (+8%), ПИК (+7,29%), «Транснефти» (+5,47%). Дешевели акции «Фосагро» (на 0,21%).

На прошлой неделе индексы Мосбиржи и РТС перешли к росту на фоне решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Большинство аналитиков ожидали, что ставку повысят.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Разворот на месте».