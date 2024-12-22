Главные новости за неделю 16-22 декабря. Ростов-на-Дону и область

Gloria Jeans сокращает производство на Дону. В частности, закрыт швейный цех в Сальске

Ростовчанина, убившего девушку и напавшего на школьника, арестовали на два месяца. Ему грози до 24 лет колонии.

Никита Перемузов возглавил Советский район Ростова. На этом посту он сменил Геннадия Туркина.

В Ростовской области оштрафовали главу Миллерово и депутата от КПРФ за служебный подлог. Их обязали выплатить 200 тыс. руб.

Комбинат «Каменский» был атакован ракетами ATACMS и Storm Shadow. Позже ВС РФ ответили на атаку ВСУ, разбомбив украинский завод.

УФАС раскрыло незаконный заговор Управления торговли Ростова и шести компаний. Бюджет понес ущерб в 39 млн руб.

В Ростове закроют генконсульство Румынии. Причины прекращения действия соглашения не указываются.

В Ростовской области не будут проводить новогодние и рождественские мероприятия под открытым небом. Все гуляния пройдут на закрытых площадках.