Главные новости за неделю 16-22 декабря. Ростов-на-Дону и область
Gloria Jeans сокращает производство на Дону. В частности, закрыт швейный цех в Сальске
Ростовчанина, убившего девушку и напавшего на школьника, арестовали на два месяца. Ему грози до 24 лет колонии.
Никита Перемузов возглавил Советский район Ростова. На этом посту он сменил Геннадия Туркина.
В Ростовской области оштрафовали главу Миллерово и депутата от КПРФ за служебный подлог. Их обязали выплатить 200 тыс. руб.
Комбинат «Каменский» был атакован ракетами ATACMS и Storm Shadow. Позже ВС РФ ответили на атаку ВСУ, разбомбив украинский завод.
УФАС раскрыло незаконный заговор Управления торговли Ростова и шести компаний. Бюджет понес ущерб в 39 млн руб.
В Ростове закроют генконсульство Румынии. Причины прекращения действия соглашения не указываются.
В Ростовской области не будут проводить новогодние и рождественские мероприятия под открытым небом. Все гуляния пройдут на закрытых площадках.