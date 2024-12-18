В Ростовской области оштрафовали главу Миллерово и депутата за служебный подлог

Главу Миллеровского городского поселения Виталия Абакумова и депутата от КПРФ Василия Кугута осудили за попытку служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщает ИА «ДОН 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что глава администрации Миллерово и депутат от КПРФ сфальсифицировали документы для регистрации устава Миллеровского городского поселения в ГУ Министерства юстиции России по Ростовской области из личной выгоды.

Также суд запретил обвиняемым занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение одного года.

Ева Китаева