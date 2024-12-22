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Коммерсантъ FM
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Александр Усик победил Тайсона Фьюри и защитил три титула чемпиона

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в 12-раундовом поединке в Эр-Рияде. Бой в супертяжелом весе завершился единогласным решением судей. Трое судей отдали победу украинцу со счетом 116:112.

Усик и Фьюри встретились во второй раз. В первом бою, который состоялся в мае, украинец победил раздельным решением судей.

Александру Усику 37 лет. У него по-прежнему нет поражений и теперь 23 победы (14 нокаутом). Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Усик раньше также владел поясом Международной боксерской федерации (IBF), но он отказался защищать титул ради реванша с Фьюри.

Тайсону Фьюри 36 лет. Он потерпел второе поражение в карьере. На его счету 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья.

О подготовке к бою супертяжеловесов — в материале «Ъ» «Матч ниже поясом».

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