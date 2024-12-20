Не майнинг месяц

Депутаты Ярославской областной думы направили письмо в межрегиональный УФАС и прокуратуру с просьбой проверить новые диапазоны потребления электроэнергии жителями. Они опасаются, что снижение границ диапазонов приведет к росту затрат домохозяйств на электрических котлах. При этом газификация области составляет менее 85%, и многие дома пока что отапливаются электроэнергией. Решение об изменении границ ранее власти объяснили постановлением правительства РФ, которое направлено на борьбу с «серым майнингом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутаты Ярославской областной думы опасаются, что новые «антимайнинговые» тарифы на электроэнергию в регионе приведут к резкому росту затрат домохозяйств, которые используют электричество для отопления. Свои аргументы они изложили в письме руководителю межрегионального управления Федеральной антимонопольной службы Ивану Паутову и прокурору региона Клименту Юрздицкому. Копия обращения есть в редакции «Ъ-Ярославль».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году для населения в регионе были введены диапазоны потребления электроэнергии. При потреблении более 5 тыс. кВт•ч в месяц (второй диапазон) начинает действовать повышенный тариф, а более 12 тыс. кВт•ч в месяц (третий диапазон) — самый высокий. В 2025 году границы диапазонов снизятся до 3900 и 6000 кВт•ч в месяц, а также вырастут сами тарифы. Депутаты полагают, что пострадать от этого решения могут законопослушные жители.

«В следующем году в осенне-зимний период большая доля домохозяйств, располагающихся преимущественно в сельской местности и использующих электроэнергию для целей отопления (не имея иных источников отопления жилища), вероятно, превысит порог первого диапазона 3900 кВт•мес. При превышении второго диапазона и потреблении свыше 6001 кВт•мес. тариф для населения составит 11,40 руб./кВт, что в 2,9 раза выше базового тарифа и превышает текущий тариф для коммерческих потребителей. Это приведет к значительному росту затрат домохозяйств на коммунальные услуги и высокому социальному протесту»,— говорится в обращениях депутатов.

Решение о новых диапазонах потребления электроэнергии было принято на заседании правления министерства тарифного регулирования региона 29 ноября. В протоколе заседания изменение границ диапазонов объяснялось постановлением правительства РФ от 01.11.2024 №1469, направленным на борьбу с «серым майнингом». При этом Ярославская область установила максимальные пределы диапазонов, которые предусмотрены федеральной властью.

«На территории Ярославской области предлагается установить максимальные диапазоны потребления электроэнергии из предлагаемых указанным выше постановлением правительства РФ с учетом климатических особенностей в северной части региона и того, что уровень газификации области менее 85%. При этом есть муниципальные образования, которые имеют уровень газификации менее 5%»,— говорится в протоколе заседания правления министерства тарифного регулирования.

Как следует из протокола, представитель МУФАС воздержался от высказывания мнения по данному вопросу. Новые границы диапазонов, согласно приказу министерства, будут действовать с 1 июля следующего года. Тогда же вырастут и сами тарифы. Как сообщал «Ъ-Ярославль», самым значительным будет рост для жителей сельской местности и домов с электроплитами во втором диапазоне — с 4,33 до 9,26 руб. за кВт, или на 113%.

Выступившие с обращением депутаты Ярославской областной думы просят прокурора и руководителя МУФАС рассмотреть обращения «в пределах полномочий».

Антон Голицын