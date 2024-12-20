Прокатная десятка

Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «"Елки 11" по традиции расскажут о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России. В эти волшебные дни судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну.

Всем персонажам предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами».