Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 21–22 декабря
19 декабря в прокат вышел ряд фильмов, среди которых новогодняя комедия «Елки 11» и созданная одной семьей приключенческая картина «Остров пропавших девчонок». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Остров пропавших девчонок
- Режиссеры: Энн-Мари Шмидт, Брайан Шмидт
- В ролях: Отем Фиоре Шмидт, Авила Мари Шмидт, Скарлет Роуз Шмидт, Энн-Мари Шмидт, Брайан Шмидт, Пракрити Мадуро
- Жанр: приключения, семейный / США, Мексика / 104 мин.
- В прокате: с 19 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Остров пропавших девчонок", снятый в 2022 году и с тех пор поучаствовавший в нескольких фестивалях, в том числе в одной из внеконкурсных программ ММКФ,— необычное кино. Лучше всего его можно описать как профессионально снятое семейное видео. Ведь сделан фильм почти полностью руками одной семьи. Юные актрисы действительно сестры, и даже зовут их так же, как их героинь: Авила, Отем и Скарлет Шмидт. Старшую папа Брайан уже снимал в фильме "Невероятное приключение Джоджо (и его сестры-занозы Авилы)" (2015), где оператором была мама Энн-Мари, сыгравшая также одну из ролей. Она появляется и в одном из эпизодов "Острова…", но камеру в этот раз дали в руки дебютантке Хите Макграт».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сплошные Шмидты».
Елки 11
- Режиссеры: Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов
- В ролях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова
- Жанр: комедия, семейный / Россия / 96 мин.
- В прокате: с 19 декабря
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «"Елки 11" по традиции расскажут о чудесах, происходящих в канун самого любимого праздника жителей России. В эти волшебные дни судьбы множества людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну.
Всем персонажам предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в Новый год с новыми надеждами».
Домовенок Кузя
- Режиссер: Виктор Лакисов
- В ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев
- Жанр: комедия, семейный / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 19 декабря
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «По сюжету Домовенок сбегает из плена Бабы Яги в своем волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка, в наш мир проникла Баба Яга, и у нее есть свои коварные планы».
Побег
- Режиссер: Родриго Кортес
- В ролях: Марио Касас, Анна Кастильо, Гильермо Толедо, Хосе Гарсия, Бланка Портильо, Хосе Сакристан
- Жанр: триллер / Испания / 126 мин.
- Слоган: «За решетку и обратно»
- В прокате: с 19 декабря
Кинопрокатчик «Capella Film»: «Жизненные обстоятельства вынуждают молодого человека искать убежище в тюрьме. На что он пойдет, чтобы попасть за решетку? И как оттуда выбраться, если обстоятельства изменились?»
Форсаж. Полный вперед!
- Режиссер: Джеймс Клэйтон
- В ролях: Лу Даймонд Филлипс, Брэдли Страйкер, Ли Мадждуб, Фэй Рен, Алиша-Мари Ахамед, Джеймс Клэйтон
- Жанр: боевик, драма / Канада / 88 мин.
- В прокате: с 19 декабря
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Крупное ограбление безжалостного наркобарона по имени Нуши оборачивается для Вора похищением своего верного напарника. Чтобы спасти друга, ему предстоит объединится с подростком Томом, оставшимся без родителей, и избежать козней, подстроенных Ковбоем, доверенным лицом Нуши. Оружие, погони и взрывы обеспечат новоиспеченным напарникам преимущество, но как долго они смогут его удержать?»
Баба Яга спасает Новый год
- Режиссеры: Армен Ананикян, Карен Захаров
- В ролях: Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко, Сергей Никоненко
- Жанр: фэнтези, комедия, семейный / Россия / 99 мин.
- В прокате: с 12 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «Удивительно, но в нынешней новогодне-каникулярной битве прокатчиков за зрительские кошельки Баба Яга — едва ли не самый популярный персонаж. Уже на этой неделе эта героиня вновь появится на экранах в "Домовенке Кузе", а с 1 января — в фильме "Финист. Первый богатырь", причем и там, и там она предстает сразу в двух ипостасях».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Баба Яга спешит на помощь».
Мой сосед — монстр
- Режиссер: Кэролайн Линди
- В ролях: Мелисса Баррера, Томми Дьюи, Эдмунд Донован, Мэган Фэйхи, Кайла Фостер, Икечукву Уфомаду
- Жанр: мелодрама, комедия, фэнтези / Великобритания, США / 103 мин.
- В прокате: с 12 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «Едва ли не самое неожиданное, что есть в фильме, это предуведомление в титрах. Дескать, фильм основан на «более или менее реальных событиях»: понимай как хочешь. То ли Линди изощренно издевается над многолетней, обусловленной сценарным голодом тенденцией экранизировать более или менее реальные драмы. То ли апеллирует к собственному опыту: как и Лора, она победила онкологическое заболевание желудка. То ли действительно, бог весть, столкнулась в период ремиссии и психологического кризиса с какими-то потусторонними сущностями».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Обыкновенное чудище».
Черный замок
- Режиссер: Кирилл Кузин
- В ролях: Евгений Шварц, Линда Лапиньш, Евгений Стычкин, Вероника Устимова, Олег Васильков, Александр Гиренок
- Жанр: фэнтези, приключения / Россия, Белоруссия / 103 мин.
- В прокате: с 12 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «Может быть, кто его знает "Черный замок" выявляет потенциальную матрицу отечественного жанра. В меру инфантильного, в меру сурового. В меру фантазийного, что касается достославной истории, в меру жесткого, что касается истории недавней. В меру хипстерского, в меру старомодного. В общем, некую "золотую середину", без какой ни одна нормальная киноиндустрия существовать не может».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Измененное состояние самосознания».
На расстоянии удара
- Режиссер: Росс В. Кларксон
- В ролях: Матис Ландвер, Маттиас Хьюз, Курт МакКинни, Билли Блэнкс, Синтия Ротрок, Мишель Кисси
- Жанр: боевик / США / 105 мин.
- В прокате: с 12 декабря
Кинокритик Станислав Ф. Ростоцкий: «Фильм Росса Б. Кларксона (оператора по первой профессии, чьим наивысшим режиссерским достижением был до сего момента довольно несуразный "Главнокомандующий" со Стивеном Сигалом в роли второстепенного злодея), снятый в основном с помощью краудфандинга, вряд ли можно назвать не только удачным, но, пожалуй, даже и просто получившимся. Но то, что сделан он абсолютно искренне, с открытым сердцем и уважением к истокам, видно невооруженным (как и полагается при настоящем честном спарринге) глазом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Видеосалонное искусство».
Амадей
- Режиссер: Милош Форман
- В ролях: Том Халс, Ф. Мюррэй Абрахам, Элизабет Берридж, Рой Дотрис, Саймон Кэллоу, Кристин Эберсоул
- Жанр: драма, биография, музыка / США, Франция / 160 мин.
- Слоган: «Мастер... Музыка... Безумие... Убийство... Киношедевр... Все, что вы слышали, — правда»
- В прокате: с 12 декабря
Кинопрокатчик «Иноекино»: «"Амадей" — завораживающий портрет великого композитора и трагикомическая притча о природе человека, любви к музыке, муках творчества и судьбе тех, кто живет в тени настоящего гения. Милош Форман перенес на экран историю напряженного, драматического соперничества между Моцартом и его современником, композитором Антонио Сальери. Фильм претендует не на историческую достоверность конфликта, а на его универсальность: в центре повествования борьба гениальности и посредственности, Бога и человека, новаторства и закостенелого общества. Запоминающийся актерский дуэт Тома Халса и Ф. Мюррэя Абрахама, эффектно вплетенная в повествование музыка, погружающие в эпоху костюмы и декорации сделали "Амадея" триумфатором премии "Оскар" 1985 года и шедевром биографического и исторического кино, который с годами лишь укрепился в этом статусе».