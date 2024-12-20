Орбан: в предложении Венгрии по обмену речь шла примерно о 700 пленных

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в предложении Будапешта о так называемом рождественском обмене между Россией и Украиной речь шла примерно о 700 пленных с каждой стороны. Он отметил, что эту инициативу Венгрия «положила на стол тоже не в рамках председательства» в Евросоюзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Yara Nardi, Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Yara Nardi, Reuters

Политик отметил, что среди стран—участниц объединения не было консенсуса по украинскому конфликту. «Все, что можно было сделать... надо было делать не в рамках председательства, а независимо, в рамках двусторонней дипломатии»,— сказал господин Орбан на пресс-конференции после саммита ЕС (цитата по «РИА Новости»).

Премьер Венгрии ранее предложил организовать масштабный обмен пленными между Украиной и Россией в период Рождества. Об инициативе стало известно 11 декабря после телефонного разговора политика с президентом РФ Владимиром Путиным. Господин Орбан позже сообщил, что Киев отказался от предложения. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что в ответ на предложение власти Украины развернули масштабную информационную кампанию против Будапешта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».