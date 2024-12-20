Сийярто заявил о развязанной Украиной «безобразной кампании» против Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Украины начали масштабную информационную кампанию против его страны в ответ на предложение Будапешта прекратить огонь на Рождество. Об этом сообщила венгерская газета hvg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Хорошо видно, что президент Украины в последние дни развернул против нас (Венгрии.— "Ъ") безобразную кампанию на международной арене и постоянно провоцирует нас»,— сказал министр (цитата по РБК). Он подчеркнул, что такое поведение «невозможно терпеть».

Глава венгерского МИДа высказал мнение, что дать оценку действиям господина Зеленского предстоит украинскому народу. Петер Сийярто добавил, что за время проводимой Россией специальной военной операции стало очевидно, что украинский конфликт можно решить только путем переговоров, но «еще есть люди, которые полностью отрицают реальность».

Премьер Венгрии ранее предложил организовать масштабный обмен пленными между Украиной и Россией в период Рождества. Об инициативе стало известно 11 декабря после телефонного разговора политика с президентом РФ Владимиром Путиным. Господин Орбан позже сообщил, что Киев отказался от предложения. 17 декабря омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва ведет с украинской стороной переговоры о «большом обмене» военнопленными, но договоренности пока не достигнуты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».