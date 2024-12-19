Сочинские пальмы укрывают от непогоды

В Центральном районе Сочи специалисты подрядной организации укрывают пальмы на улице Навагинская, в то время как город активно восстанавливает инфраструктуру после сильных дождей и снегопадов. Об этом сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Сочи Фото: МЦУ Сочи

В городе произрастает около восьми видов пальм, и хотя многие из них адаптировались к местным зимам, некоторые требуют дополнительной защиты, чтобы избежать повреждений.

Параллельно с этим в Сочи активно ведутся работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий. Энергетики уже справились с крупными технологическими нарушениями, однако в Медовеевке продолжаются работы по очистке территории после падения около 40 деревьев.

На Красной Поляне также продолжают восстанавливать курортную местность после непогоды. За прошлые сутки в уборке трасс задействовали более 120 единиц техники и свыше 200 рабочих. Дежурные бригады выезжали на вызовы 20 раз для устранения упавших деревьев на проезжей части. Специалисты рекомендуют водителям избегать поездок по трассе А-149 без крайней необходимости.

Ситуация в Сочинском национальном парке также остается сложной: множество упавших деревьев затрудняют движение как по основным дорогам, так и по лесным тропам. Подъезд к водопадам Псыдах и Шапсуг размыт, а на дороге к Пслухским минеральным источникам сошла лавина. Кроме того, непогода привела к разрушению дорог, ведущих к селам Воронцовка и Семеновка. В парке Дендрарий упавший кипарис повредил столетние камелии и аукубы, а на рекреационном объекте «Змейковские водопады» обрушился мост.

Мария Удовик