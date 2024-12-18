Мост в Сочинском национальном парке разрушился после непогоды

Непогода, обрушившаяся на Сочи 16-18 декабря, привела к значительным разрушениям в Сочинском национальном парке. Мост через реку Змейка обрушился. Сейчас для посещения доступны только нижние водопады. Специалисты и государственные инспекторы работают над восстановлением пострадавших территорий, сообщает пресс-служба парка в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского национального парка Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

В результате сильных дождей, гроз, града и порывистого ветра со скоростью 20-23 м/с в Сочи произошли значительные разрушения. Подъем уровня воды в реках, сходы селевых потоков и сильный снегопад в горных районах стали причиной падения десятков деревьев, в том числе те, что перекрыли проезжие части и дороги в лесах.

Наиболее пострадавшими местами стали подъезды к водопадам Псыдах и Шапсуг, где наблюдаются значительные размытия. Также специалисты фиксируют случай схода лавины на дороге к Пслухским минеральным источникам, что затрудняет доступ к этому туристическому объекту. В результате стихии были разрушены дороги, ведущие к селам Воронцовка и Семеновка.

Государственные инспекторы совместно с городскими службами активно работают над восстановлением порядка на пострадавших территориях и собирают информацию о причиненном ущербе. Сейчас доступ к верхним водопадам ограничен, открыты только нижние.

Также в районе Адлер — Веселое произошло подтопление участка федеральной трассы А-147, что временно закрывает движение. Река Херота вышла из берегов, затопив несколько дворов. В связи с высоким уровнем воды в реке в 23:10 17 декабря провели экстренное оповещение населения о возможных последствиях.

Мария Удовик