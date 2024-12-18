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На Красной Поляне устраняют последствий непогоды

На Красной Поляне специалисты ликвидируют последствия неблагоприятных погодных условий. За последние сутки на уборке трасс было задействовано свыше 120 единиц техники и более 200 рабочих, сообщает МЦУ Сочи в своем Telegram-канале.

Фото: МЦУ Сочи

Фото: МЦУ Сочи

В течение ночи дежурные бригады выезжали на вызовы 20 раз для устранения упавших деревьев с проезжей части. Работы по восстановлению продолжаются. Специалисты призывают водителей воздержаться от поездок по трассе А-149 без крайней необходимости.

В сочинском национальном парке упало множество деревьев, что затруднило движение как по проезжим частям, так и по лесным дорогам. Подъезд к водопадам Псыдах и Шапсуг оказался размыт, а на дороге к Пслухским минеральным источникам сошла лавина. Кроме того, после непогоды разрушило дороги к селам Воронцовка и Семеновка. В парке Дендрарий упавший кипарис повредил столетние камелии и аукубы, а на рекреационном объекте «Змейковские водопады» обрушился мост.

Государственные инспекторы совместно с городскими службами работают над восстановлением порядка на пострадавших территориях и собирают информацию о причиненном ущербе. Мост через реку Змейка также разрушен, и в настоящее время доступны только нижние водопады.

Также участок федеральной трассы А-147 в районе Адлер — Веселое был подтоплен, что привело к временному закрытию движения. Река Херота вышла из берегов, затопив несколько дворов. В связи с высоким уровнем воды в реке, в 23:10 17 декабря было проведено оповещение населения. Минувшей ночью подтопило придомовые территории по адресам: улица Петрозаводская, 16, Дачная, 12 и Петрозаводская, 6. Работы по устранению последствий сильного дождя продолжаются; за ночь в Сочи выпало 42 мм осадков, что составляет более четверти месячной нормы.

Мария Удовик

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