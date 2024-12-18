В Красную книгу внесены виды растений, произрастающие в новых регионах

Единый научный центр Минприроды «ВНИИ Экология» выпустил новый том Красной книги «Растения и грибы», сообщила пресс-служба центра. Предыдущий перечень краснокнижных растений и грибов был утвержден в 2005 году, издан — в 2008-м. В новое издание вошли 167 новых видов, часть из них произрастает на территории Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Из сообщения пресс-службы центра следует, что новое издание тома состоит из семи разделов — покрытосеменные растения, голосеменные растения, папоротникообразные, мохообразные, водоросли, лишайники и грибы. После переоценки перечня, составленного в 2005 году, из разделов исключили 102 объекта, угроз исчезновения для которых не выявлено. Всего том содержит 741 вид растений и грибов.

«Часть из 167 объектов растительного мира, внесенных в Красную книгу, произрастает на территории Крыма, Малороссии и Донбасса. Ряд редких видов добавились из центров флористического разнообразия — Северо-Кавказского, Саяно-Алтайского и Приморского»,— приводит пресс-служба слова руководителя центра Александра Закондырина.

В пресс-релизе центра не сообщается, какие именно и сколько видов, произрастающих на территориях регионов, вошедших в состав России после 2014 года, включены в новый том. На сайте Красной книги Украины (последнее переиздание — 2009 год) говорится, что на территории Луганской области произрастают 117 видов краснокнижных растений и грибов, Запорожской области — 66 видов, Донецкой области — 147 видов, Крыма — 325 видов.

Полина Мотызлевская