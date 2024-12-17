Спрос на готовую еду в Казани в сервисе «Яндекс Лавка» за последний год вырос на 54%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на готовую еду в Казани за последний год вырос на 54%

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Спрос на готовую еду в Казани за последний год вырос на 54%

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В ноябре казанцы активно покупали пасту карбонару, онигири с креветкой и сэндвичи с куриной грудкой. Среди популярных продуктов — мандарины, хлеб и вода.

Интерес к новогодним салатам также увеличился: продажи мимозы выросли в 4 раза, крабового салата — на 70%, а оливье — на 59%. Также наблюдается рост спроса на кондитерские изделия и снеки — почти на 50%. В ноябре и декабре популярными товарами стали чипсы, попкорн и молочный шоколад.

В последние две недели года горожане чаще всего приобретают салаты с мясом цыпленка и ананасом, сэндвичи и панкейки. Среди других популярных товаров — консервы из горошка и кукурузы, мандарины, огурцы и лимоны. В январские праздники предпочтения остаются схожими, но в список добавляется суп-лапша с фрикадельками.

Влас Северин