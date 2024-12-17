Эдуарда Бакиева назначили на должность заместителя губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Эдуарда Бакиева на должность заместителя главы региона, сообщает информационный центр областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Бавиев

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Эдуард Бавиев

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

С 17 декабря 2024 года Эдуард Бакиев стал руководителем представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ. Ранее он занимал эту должность с февраля 2021 года по сентябрь 2024 года.

В период между назначением и отставкой Бакиева пост заместителя губернатора временно исполнял Павел Тараканов, который теперь стал первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.