На должность замгубернатора Тюменской области назначен Павел Перевалов

В Тюменской области на должность заместителя губернатора назначен Павел Перевалов. Как сообщили в информационном центре областного правительства, соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Павел Перевалов работал начальником главного управления строительства области. От этой должности он был освобожден.

8 июня арестовали замгубернатора Вячеслава Вахрина по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Вместе с ним был арестован Алексей Гоцык по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Речь идет о взятке в размере 18,7 млн руб.

Напомним, вчера стало известно, что замгубернатора назначен Павел Тараканов. Он будет руководителем представительства правительства региона в органах госвласти РФ. Ранее эту должность занимал Эдуард Бакиев, который 20 сентября ушел в отставку по собственному желанию.

Полина Хабарова