«Ему будет в Югре не скучно»

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук назначил на вакантную должность своего первого заместителя Павла Тараканова. Экс-заместитель губернатора Тюменской области будет курировать работу трех департаментов, включая вопросы внутренней политики региона. Оппозиционные партии окружного парламента положительно оценили назначение господина Тараканова, отметив, что ожидают «конструктивного диалога». По мнению экспертов, Павлу Тараканову предстоит ликвидировать политические конфликты в Югре и подготовить регион к избирательным кампаниям в думу ХМАО и Госдуму РФ в 2026 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Руслан Кухарук представил Павла Тараканова в должности первого заместителя губернатора ХМАО на заседании окружного правительства в понедельник, 25 ноября. «Он принес присягу, пообещав защищать интересы югорчан, руководствуясь Конституцией РФ, федеральными законами, уставом и законами ХМАО-Югры»,— сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Господин Тараканов будет курировать вопросы внутренней, молодежной политики, гражданских инициатив, внешних связей и региональной безопасности.

До сентября 2024 года Павел Тараканов представлял исполнительную власть Тюменской области в Совете федерации (СФ), однако спустя шесть лет работы в верхней палате парламента подал в отставку, подчеркнув, что для него «почетно сложить полномочия». «Рассчитываю дальше служить Тюменской области и стране в нашей тюменской управленческой команде»,— отметил он. Спустя несколько дней полномочиями сенатора от исполнительной власти региона был наделен врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, позже избранный первым вице-спикером СФ.

Господин Тараканов в тот же день, 25 сентября, занял пост заместителя губернатора Тюменской области, руководителя представительства региона в органах госвласти РФ. Спустя полтора месяца, 22 ноября, Павел Тараканов вновь подал заявление об уходе по собственному желанию.

Павлу Тараканову 42 года. Он уроженец Кишинева (Молдавия), в 2003 году окончил Чеченский государственный университет по специальности «радиотехника», в 2006 году получил степень кандидата политических наук в Московском государственном технологическом университете (МГТУ). С 2002 года занимал пост председателя правления Чеченского регионального отделения организации «Идущие вместе», в 2005 году возглавил общероссийскую общественную организацию содействия воспитанию молодежи «Идущие вместе». С 2006 года работал помощником председателя правительства Чечни. В 2007 году был избран депутатом Госдумы от Тюменской области, в нижней палате парламента представлял ЛДПР. В 2012 году перешел в правительство региона на пост заместителя губернатора, руководителя представительства областного правительства в органах госвласти РФ. В 2018 году назначен сенатором РФ — представителем от исполнительной власти Тюменской области, в 2023 году его полномочия были продлены до 2028 года.

В правительстве Югры Павел Тараканов сменил на посту Алексея Шипилова, который работал заместителем губернатора с 2016 года, позже — первым заместителем главы ХМАО Натальи Комаровой. Спустя пять месяцев после отставки госпожи Комаровой и назначения на пост врио губернатора мэра Тюмени Руслана Кухарука господин Шипилов покинул должность. В обновленном составе окружного правительства должность первого заместителя главы ХМАО оставалась вакантной более месяца.

Представители оппозиционных парламентских партий Югры в разговоре с «Ъ-Урал» положительно оценили назначение Павла Тараканова на пост первого заместителя губернатора. По словам руководителя фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктора Сысуна, в партии ожидают «конструктивного диалога» с господином Таракановым.

«Мы знаем его трудовой путь, его назначение пока вызывает положительные эмоции. Главное не уходить в деструктив, ожидание конструктивной работы»,— сказал он.

Глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в окружном парламенте Михаил Сердюк отметил, что Павел Тараканов обладает «богатейшим политическим опытом».

«Как он проявит свои навыки во взаимодействии с разными политическими силами, покажет время. Могу сказать точно, ему будет в Югре не скучно и интересно»,— сказал депутат.

Руководитель фракции КПРФ в думе Югры Алексей Савинцев отметил, что партия намерена выстроить схожее взаимодействие с Павлом Таракановым, как и с другими заместителями губернатора.

«У КПРФ есть программа и устав, мы работаем в рамках этих документов, они работают в рамках своего регламента, будем работать, а Петров, Иванов или Сидоров у них — без разницы»,— сказал он.

Павлу Тараканову предстоит ликвидировать политические конфликты в ХМАО и подготовить регион к избирательным кампаниям в думу Югры и Госдуму РФ в 2026 году, считает политолог Александр Безделов. По его словам, господин Тараканов на момент назначения находится вне контекста югорской политики, однако является «командным игроком».

«Человек чуждый политических интриг, на которого губернатор может положиться по внутренней политике»,— отметил эксперт.

Господин Безделов добавил, что «исходные данные дают надежду, что Павел Тараканов будет эффективным управленцем». «У Алексея Шипилова политического опыта гораздо меньше, чем у Павла Тараканова. "Автобан" (господин Шипилов в 2006–2016 годах занимал в компании руководящие посты.— "Ъ-Урал") — не Совет федерации, не Госдума и не правительство региона. Если говорить о политическом опыте, у Павла Тараканова его несравненно больше»,— отметил эксперт.

Глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко добавил, что господину Тараканову предстоит выстроить отношения с местными элитами и решить проблему межнациональной напряженности.

«Главное, что человек из тюменской команды. Руслан Кухарук взял того, с кем у него есть опыт позитивного взаимодействия»,— резюмировал он.

Василий Алексеев