66% жителей Казани поддерживают запрет на прием детей мигрантов, не знающих русский язык, в школы. Информация об этом следует из данных опроса от сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 66% казанцев поддерживают запрет на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ 66% казанцев поддерживают запрет на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, запрещающий прием детей мигрантов, не знающих русский язык, в школы. 70% мужчин и 62% женщин поддерживают инициативу.

Среди опрошенных в возрасте от 35 лет трое из четырех человек выступают за обязательное изучение русского языка детьми-мигрантами до начала обучения. С увеличением уровня дохода среди опрошенных возрастает число сторонников запрета. Родители школьников особенно категоричны: 84% из них против приема детей, не говорящих по-русски.

10% горожан выступают против законопроекта, считая, что школы должны быть открытыми для всех детей без разделения по национальному признаку. Ряд опрошенных предлагает организовать специальные классы или группы для помощи детям мигрантов.

В конце ноября депутаты Госсовета Татарстана не поддержали проект федерального закона, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не знающих русского языка. За принятие законопроекта проголосовали 20 депутатов, против — 27, воздержались — 25. Решение по данному вопросу на заседании принято не было.

Влас Северин